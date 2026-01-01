Bugünkü Return to Beginnings Fiyatı

Bugünkü Return to Beginnings (ROOTS) fiyatı $ 0,00000476 olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut ROOTS / USD dönüşüm oranı ROOTS başına $ 0,00000476 şeklindedir.

Return to Beginnings, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.751,29 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,99M ROOTS şeklindedir. Son 24 saat içinde ROOTS, $ 0,00000469 (en düşük) ile $ 0,00000476 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00047137 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000457 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROOTS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%10,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Return to Beginnings (ROOTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,75K$ 4,75K $ 4,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,75K$ 4,75K $ 4,75K Dolaşım Arzı 998,99M 998,99M 998,99M Toplam Arz 998.993.297,135198 998.993.297,135198 998.993.297,135198

Şu anki Return to Beginnings piyasa değeri $ 4,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROOTS arzı 998,99M olup, toplam arzı 998993297.135198. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,75K.