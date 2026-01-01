Bugünkü Ribbit on Base Fiyatı

Bugünkü Ribbit on Base (RIBBIT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RIBBIT / USD dönüşüm oranı RIBBIT başına -- şeklindedir.

Ribbit on Base, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.361,89 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RIBBIT şeklindedir. Son 24 saat içinde RIBBIT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIBBIT, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ribbit on Base (RIBBIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,36K$ 19,36K $ 19,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,36K$ 19,36K $ 19,36K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

