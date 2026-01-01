Bugünkü Rollback Fiyatı

Bugünkü Rollback (ROLL) fiyatı $ 0,0004808 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ROLL / USD dönüşüm oranı ROLL başına $ 0,0004808 şeklindedir.

Rollback, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.808,01 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M ROLL şeklindedir. Son 24 saat içinde ROLL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02976526 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00046504 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROLL, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Rollback (ROLL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,81K$ 4,81K $ 4,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,81K$ 4,81K $ 4,81K Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Rollback piyasa değeri $ 4,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROLL arzı 10,00M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,81K.