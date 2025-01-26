Rough Love Potion Fiyatı (RLP)
Bugün için canlı Rough Love Potion (RLP) fiyatı, 0.00060026 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RLP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rough Love Potion Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 32.95K USD
- Gün içindeki Rough Love Potion fiyat değişimi +1.95%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Rough Love Potion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rough Love Potion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rough Love Potion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rough Love Potion / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.95%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rough Love Potion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.85%
+1.95%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.
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