Ruby Play Network Fiyatı (RUBY)
Bugün için canlı Ruby Play Network (RUBY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RUBY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ruby Play Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 294.99 USD
- Gün içindeki Ruby Play Network fiyat değişimi +0.87%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ruby Play Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ruby Play Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ruby Play Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ruby Play Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.87%
|30 Gün
|$ 0
|+1.56%
|60 Gün
|$ 0
|-32.40%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ruby Play Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.51%
+0.87%
+2.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ruby Play Network: the next-gen crypto gaming platform powered by Binance blockchain technology, providing game developers with the native utility-driven token $RUBY. The blockchain-based rewards platform presents a retaining token for crypto games developed with the Ruby Play Network and partners, which can be used for transparent token rewards across multiple applications. We specialize in Play to Earn (P2E) blockchain games, with two currently available to play on our site, and have been provided backing by Binance Accelerator Fund, and yellow.org market makers, plus a variety of New Zealand-based investors.
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