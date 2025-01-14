RUNEVM Fiyatı (RUNEVM)
Bugün için canlı RUNEVM (RUNEVM) fiyatı, 0.00253168 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 53.17K USD. RUNEVM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RUNEVM Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 118.41 USD
- Gün içindeki RUNEVM fiyat değişimi -3.58%
- Dolaşımdaki arz: 21.00M USD.
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Gün içerisinde, RUNEVM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RUNEVM / USD fiyat değişimi, $ -0.0011292490.
Son 60 gün içerisinde, RUNEVM / USD fiyat değişimi, $ -0.0011625408.
Son 90 gün içerisinde, RUNEVM / USD fiyat değişimi, $ -0.01497740782771214.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.58%
|30 Gün
|$ -0.0011292490
|-44.60%
|60 Gün
|$ -0.0011625408
|-45.91%
|90 Gün
|$ -0.01497740782771214
|-85.54%
En güncel RUNEVM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-3.58%
-15.64%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RuneVM: Unlocking Liquid and Scalable Solutions to Empower the #Runestone Protocol. RuneVM is a pioneering Layer 2 protocol designed to address these challenges and enhance Bitcoin's functionality by leveraging zkSync technology and integrating with Bitcoin Runes. Unlike traditional Layer 2 solutions that primarily focus on Ethereum, RuneVM brings advanced virtual machine functionalities to Bitcoin, aiming to revolutionize the ecosystem with scalable and efficient decentralized applications (dApps) and smart contracts. The primary objective of RuneVM is to create a seamless and efficient environment for dApps and smart contracts by leveraging native Bitcoin (BTC) as gas, thus bridging the gap between Bitcoin’s security and the advanced programmability of Layer 2 solutions. By integrating with Bitcoin Runes, RuneVM enhances liquidity and utility, providing a robust platform for various decentralized finance (DeFi) applications.
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|1 RUNEVM / AUD
A$0.0040760048
|1 RUNEVM / GBP
￡0.0020506608
|1 RUNEVM / EUR
€0.0024557296
|1 RUNEVM / USD
$0.00253168
|1 RUNEVM / MYR
RM0.01139256
|1 RUNEVM / TRY
₺0.0898240064
|1 RUNEVM / JPY
¥0.3989168176
|1 RUNEVM / RUB
₽0.26013012
|1 RUNEVM / INR
₹0.2189650032
|1 RUNEVM / IDR
Rp40.8335426704
|1 RUNEVM / PHP
₱0.1482045472
|1 RUNEVM / EGP
￡E.0.1278751568
|1 RUNEVM / BRL
R$0.0154179312
|1 RUNEVM / CAD
C$0.0036203024
|1 RUNEVM / BDT
৳0.3059788448
|1 RUNEVM / NGN
₦3.9129392912
|1 RUNEVM / UAH
₴0.107343232
|1 RUNEVM / VES
Bs0.13417904
|1 RUNEVM / PKR
Rs0.705579216
|1 RUNEVM / KZT
₸1.3444739808
|1 RUNEVM / THB
฿0.087722712
|1 RUNEVM / TWD
NT$0.0836973408
|1 RUNEVM / CHF
Fr0.0023038288
|1 RUNEVM / HKD
HK$0.0196964704
|1 RUNEVM / MAD
.د.م0.025443384