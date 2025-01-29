Ryoshi Fiyatı (RYOSHI)
Bugün için canlı Ryoshi (RYOSHI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RYOSHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ryoshi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.99 USD
- Gün içindeki Ryoshi fiyat değişimi -0.40%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki RYOSHI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RYOSHI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ryoshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ryoshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ryoshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ryoshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.40%
|30 Gün
|$ 0
|-75.82%
|60 Gün
|$ 0
|-2.73%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ryoshi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.40%
-0.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
If 2021 taught the crypto world anything, it’s that community-driven meme tokens are in HIGH demand. The PEOPLE want control of their token, and strong communities of HODLers can be built that have each other’s back. That’s why RYOSHI has stepped out of the shadows. See, RYOSHI is SHIBA’s older, wiser father. He’s proud of everything his son has accomplished, but is pretty bummed about the fact that so many people missed their chance to get on the moon rocket.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 RYOSHI / AUD
A$--
|1 RYOSHI / GBP
￡--
|1 RYOSHI / EUR
€--
|1 RYOSHI / USD
$--
|1 RYOSHI / MYR
RM--
|1 RYOSHI / TRY
₺--
|1 RYOSHI / JPY
¥--
|1 RYOSHI / RUB
₽--
|1 RYOSHI / INR
₹--
|1 RYOSHI / IDR
Rp--
|1 RYOSHI / PHP
₱--
|1 RYOSHI / EGP
￡E.--
|1 RYOSHI / BRL
R$--
|1 RYOSHI / CAD
C$--
|1 RYOSHI / BDT
৳--
|1 RYOSHI / NGN
₦--
|1 RYOSHI / UAH
₴--
|1 RYOSHI / VES
Bs--
|1 RYOSHI / PKR
Rs--
|1 RYOSHI / KZT
₸--
|1 RYOSHI / THB
฿--
|1 RYOSHI / TWD
NT$--
|1 RYOSHI / CHF
Fr--
|1 RYOSHI / HKD
HK$--
|1 RYOSHI / MAD
.د.م--