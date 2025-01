Sac Daddy (SAC) Nedir?

Sac Daddy was launched to celebrate the one and only Richard Heart, the man with the biggest cojones in the entire crypto world. HISTORY Every HEX and PLS holder can testi-fy that Richard Heart knows how to keep an eye on the ball. RH is nuttiest baller in the industry that just keeps winning despite all odds, that’s why he’s the Sac Daddy. OUR MISSION To honor Richards ballsy ideas, we’ve launched Sac Daddy, the most test-tacular token on Pulsechain!

Sac Daddy (SAC) Kaynağı Resmi Websitesi