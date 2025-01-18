SafeMeme Fiyatı (SME)
Bugün için canlı SafeMeme (SME) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SafeMeme Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki SafeMeme fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, SafeMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SafeMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SafeMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SafeMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SafeMeme is an ecosystem of tools for investors and teams. The project is building an exchange and launchpad for community and meme projects. Candidate projects will have to pass SAFEMEME's safety protocol. Tis protocol includes contract auditing, pre-sale & launch support measures (whitelisting, anti-bot measures, whale prevention strategy etc.), fundamentals review and support etc. This ecosystem will allow projects that do not have the resources to access mainstream audits and tier 1 launchpads, the possibility of launching on a platform with a legitimate covenant and strong credibility with investors. By providing its own safety protocol, SAFEMEME aims to become a reliable platform for new investors that will not have to worry about the potential scams and rug-pulls that plague the crypto space.
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