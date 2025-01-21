SAFEONE CHAIN Fiyatı (SAFO)
Bugün için canlı SAFEONE CHAIN (SAFO) fiyatı, 0.000034 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SAFO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SAFEONE CHAIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 107.86 USD
- Gün içindeki SAFEONE CHAIN fiyat değişimi -2.27%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ +0.0000026858.
Son 60 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ -0.0000036834.
Son 90 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ +0.000015159003990811396.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.27%
|30 Gün
|$ +0.0000026858
|+7.90%
|60 Gün
|$ -0.0000036834
|-10.83%
|90 Gün
|$ +0.000015159003990811396
|+80.46%
En güncel SAFEONE CHAIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-2.27%
-26.81%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering
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