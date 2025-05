SaitaChain Coin (STC) Nedir?

SaitaChain is a dynamic Web 3.0 technology company. With a clear mission to empower, educate and simplify the world of decentralized finance (DeFi) for everyone. SaitaChain's layer-zero mainnet is set to revolutionize blockchain with efficiency, scalability and innovation. Featuring a unique proof-of-stake consensus, cross-chain protocol for seamless asset and data transfers, and flexible dApps supporting complex smart contracts across multiple blockchains.

SaitaChain Coin (STC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi