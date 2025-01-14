Salvium Fiyatı (SAL)
Bugün için canlı Salvium (SAL) fiyatı, 0.062739 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.60M USD. SAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Salvium Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.86K USD
- Gün içindeki Salvium fiyat değişimi -4.23%
- Dolaşımdaki arz: 25.47M USD.
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Gün içerisinde, Salvium / USD fiyat değişimi, $ -0.00277751972628347.
Son 30 gün içerisinde, Salvium / USD fiyat değişimi, $ -0.0320753200.
Son 60 gün içerisinde, Salvium / USD fiyat değişimi, $ -0.0144634287.
Son 90 gün içerisinde, Salvium / USD fiyat değişimi, $ -0.00448600328148581.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00277751972628347
|-4.23%
|30 Gün
|$ -0.0320753200
|-51.12%
|60 Gün
|$ -0.0144634287
|-23.05%
|90 Gün
|$ -0.00448600328148581
|-6.67%
En güncel Salvium fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.29%
-4.23%
-20.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing Salvium ($SAL), a groundbreaking Layer 1 proof-of-work blockchain that combines enhanced privacy, regulatory compliance, and DeFi capabilities. Salvium enables users to transact privately while adhering to regulatory requirements, bridging the gap between privacy and compliance in the cryptocurrency space. Key Innovations: Compliant Privacy: Designed with MiCA regulations in mind, Salvium offers refundable transactions and exchange modes, balancing privacy with regulatory requirements. Native Staking: Earn 20% of block rewards by staking SAL tokens - a first for CryptoNote-based chains. DeFi Ready: Foundational support for smart contracts and private DeFi applications, with future middleware for easy porting of existing Ethereum DApps. Transactional Imbalances (TI) & Asynchronous Transactions (AT): Unique technologies enabling advanced features like native yield generation. Programmable Privacy: Empowering developers to build DApps with customizable privacy levels. Why Salvium? Privacy as a Right: Champion ethical usage while ensuring regulatory compliance DeFi Evolution: Lay the groundwork for truly private decentralized finance Selective Transparency: Users control their privacy level, crucial for exchange compliance Future-Proof: Proactively designed with upcoming regulations in mind.
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€0.06085683
|1 SAL / USD
$0.062739
|1 SAL / MYR
RM0.2823255
|1 SAL / TRY
₺2.22597972
|1 SAL / JPY
¥9.88578423
|1 SAL / RUB
₽6.44643225
|1 SAL / INR
₹5.42629611
|1 SAL / IDR
Rp1,011.91921317
|1 SAL / PHP
₱3.67274106
|1 SAL / EGP
￡E.3.16894689
|1 SAL / BRL
R$0.38208051
|1 SAL / CAD
C$0.08971677
|1 SAL / BDT
৳7.58263554
|1 SAL / NGN
₦96.96877101
|1 SAL / UAH
₴2.6601336
|1 SAL / VES
Bs3.325167
|1 SAL / PKR
Rs17.4853593
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