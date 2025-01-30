Sangkara Fiyatı (MISA)
Bugün için canlı Sangkara (MISA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MISA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sangkara Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.46 USD
- Gün içindeki Sangkara fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MISA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MISA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Sangkara / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sangkara / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sangkara / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sangkara / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-88.12%
|60 Gün
|$ 0
|-81.75%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sangkara fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-28.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
1. Increse the Underlying Asset’s Value The asset that protects the value of the $MISA token is a productive plantation of 11.5 hectares in Central Java. The value of this asset will be increased by utilizing this land into a more profitable agricultural land. PT MSA plans to cultivate cassava plants to meet the large demand for cassava from abroad. The existing land will be used to plant cassava with superior quality seeds. PT MSA plans to establish a factory to process the cassava so that it has a suitable yield for export. This processing factory will also receive cassava products from local farmers, so that PT MSA can have a positive impact on the surrounding environment. 2. Acquire Token Exchanger Public interest in crypto investment in Indonesia has begun to increase significantly in Indonesia, especially since the government has recognized crypto as a digital asset that has become a trading commodity (Liputan6.com). The data released by the Ministry of Trade shows that every day the value of crypto transactions reaches IDR 1.5 trillion, and this is also reinforced by the growing ability of the Indonesian in creating their own tokens/coins. With the ever improving enthusiasm of the community, PT MSA intends to establish an exchange that can accommodate and distribute the coins created by the Indonesia’s own and also make this crypto investment easily accessible to investors who want to invest in crypto currency. Unlike other exchangers in Indonesia, PT $MSA will accommodate the underlying assets of token creators who wish to list their tokens with underlying assets so that PT MSA will not only become an exchanger that facilitates coins in general, but PT MSA will facilitate tokens that have an underlying asset. 3. Token Publisher In May 2021, Indonesia was ranked 5th in the world in the number of startups. The number of MSME in Indonesia is also tantalizing, reaching 65 million in 2018. Of this number, many startup companies and MSME need funds to laun
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MISA / AUD
A$--
|1 MISA / GBP
￡--
|1 MISA / EUR
€--
|1 MISA / USD
$--
|1 MISA / MYR
RM--
|1 MISA / TRY
₺--
|1 MISA / JPY
¥--
|1 MISA / RUB
₽--
|1 MISA / INR
₹--
|1 MISA / IDR
Rp--
|1 MISA / PHP
₱--
|1 MISA / EGP
￡E.--
|1 MISA / BRL
R$--
|1 MISA / CAD
C$--
|1 MISA / BDT
৳--
|1 MISA / NGN
₦--
|1 MISA / UAH
₴--
|1 MISA / VES
Bs--
|1 MISA / PKR
Rs--
|1 MISA / KZT
₸--
|1 MISA / THB
฿--
|1 MISA / TWD
NT$--
|1 MISA / CHF
Fr--
|1 MISA / HKD
HK$--
|1 MISA / MAD
.د.م--