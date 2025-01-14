SatsBridge Fiyatı (SABR)
Bugün için canlı SatsBridge (SABR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 97.49K USD. SABR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SatsBridge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 103.49 USD
- Gün içindeki SatsBridge fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 219.48M USD.
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Gün içerisinde, SatsBridge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SatsBridge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SatsBridge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SatsBridge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-15.91%
|60 Gün
|$ 0
|+18.84%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel SatsBridge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SatsBridge's mission is to support the Bitcoin ecosystem, facilitate the seamless transfer of value across different networks through cross-chain methods, and broaden the scope of economic activities for users. Additionally, it aims to simplify the process of transferring BRC20 tokens toother networks. SatsBridge's cross-chain asset bridge enables users to move BRC-20 tokens seamlessly between different blockchain networks, offering them flexibility and accessibility. This facilitates the provision of deep liquidity to the relatively illiquid market of BRC-20 tokens and creates a gateway for users unfamiliar with the BRC-20 ecosystem and its marketplaces. By utilizing SatsBridge, users can enjoy several benefits and advantages. Enhance liquidity for current BRC-20 token holders, fostering a vibrant and dynamic ecosystem. Open up various avenues of multiple types of token exchanges, such as orderbook and Automated Market Maker (AMM) systems. Tap into a fully developed portfolio of decentralized applications (dApps) associated with the ERC-20 token ecosystem, including token locking for team tokens and lending/borrowing against blue-chip BRC-20s. These benefits make SatsBridge a valuable tool for users looking to access the BRC-20 ecosystem and participate in its growth and development.
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