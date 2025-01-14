Satushi Nukumutu Fiyatı ($NUKUMUTU)
Bugün için canlı Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.29K USD. $NUKUMUTU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Satushi Nukumutu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.27K USD
- Gün içindeki Satushi Nukumutu fiyat değişimi -16.06%
- Dolaşımdaki arz: 719.65M USD.
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Gün içerisinde, Satushi Nukumutu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Satushi Nukumutu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Satushi Nukumutu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Satushi Nukumutu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-16.06%
|30 Gün
|$ 0
|-40.65%
|60 Gün
|$ 0
|-51.60%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Satushi Nukumutu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.32%
-16.06%
-30.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well.
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