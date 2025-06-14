Save The Ostriches Fiyatı (OSTRICH)
Bugün için canlı Save The Ostriches (OSTRICH) fiyatı, 0,00030909 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 307,67K USD. OSTRICH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Save The Ostriches Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Save The Ostriches fiyat değişimi -%22,13
- Dolaşımdaki arz: 999,98M USD.
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Gün içerisinde, Save The Ostriches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Save The Ostriches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Save The Ostriches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Save The Ostriches / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%22,13
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Save The Ostriches fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,19
-%22,13
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.
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|1 OSTRICH / VND
₫8,13370335
|1 OSTRICH / AUD
A$0,0004729077
|1 OSTRICH / GBP
￡0,0002256357
|1 OSTRICH / EUR
€0,0002658174
|1 OSTRICH / USD
$0,00030909
|1 OSTRICH / MYR
RM0,0013105416
|1 OSTRICH / TRY
₺0,0121750551
|1 OSTRICH / JPY
¥0,0445429599
|1 OSTRICH / RUB
₽0,024665382
|1 OSTRICH / INR
₹0,0266157399
|1 OSTRICH / IDR
Rp5,0670483696
|1 OSTRICH / KRW
₩0,4222540308
|1 OSTRICH / PHP
₱0,0173306763
|1 OSTRICH / EGP
￡E.0,0153648639
|1 OSTRICH / BRL
R$0,0017123586
|1 OSTRICH / CAD
C$0,0004172715
|1 OSTRICH / BDT
৳0,0377986161
|1 OSTRICH / NGN
₦0,476987688
|1 OSTRICH / UAH
₴0,0127623261
|1 OSTRICH / VES
Bs0,030909
|1 OSTRICH / PKR
Rs0,0874601064
|1 OSTRICH / KZT
₸0,1586682606
|1 OSTRICH / THB
฿0,0099990615
|1 OSTRICH / TWD
NT$0,0091305186
|1 OSTRICH / AED
د.إ0,0011343603
|1 OSTRICH / CHF
Fr0,0002503629
|1 OSTRICH / HKD
HK$0,0024232656
|1 OSTRICH / MAD
.د.م0,0028158099
|1 OSTRICH / MXN
$0,0058603464