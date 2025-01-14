SCALEX Fiyatı (SCALEX)
Bugün için canlı SCALEX (SCALEX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.97K USD. SCALEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SCALEX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.80 USD
- Gün içindeki SCALEX fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 10.00M USD.
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Gün içerisinde, SCALEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SCALEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SCALEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SCALEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-19.51%
|60 Gün
|$ 0
|+10.82%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SCALEX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-3.81%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SCALEX is a pioneering infrastructure deployment platform designed to cater to the needs of developers, businesses, and innovators in the blockchain and tech ecosystems. It is a decentralized platform that allows users to rent and manage various digital environments, including Windows RDP, Ubuntu VPS, and MAC infrastructure, all through seamless cryptocurrency payments. At the core of SCALEX's offering is the SX AI Assistant, which simplifies the infrastructure deployment process, making it accessible even to users who are new to deploying digital environments. With SCALEX, users can deploy their digital infrastructure securely and privately, leveraging the power of decentralized payments and avoiding the need for cumbersome KYC (Know Your Customer) processes. One of SCALEX's key differentiators is its service aggregation model. Instead of relying on a single provider, SCALEX aggregates services across multiple providers to ensure that users get the best possible price and performance for their needs. This competitive edge makes SCALEX stand out in a crowded market, offering more flexibility and variety than any competitor. In addition, SCALEX is the first platform to introduce MAC rentals on the blockchain, a game-changing feature that caters to developers who need access to macOS environments for testing, development, and production purposes.
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