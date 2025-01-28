Scarcity Fiyatı (SCX)
Bugün için canlı Scarcity (SCX) fiyatı, 13.85 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SCX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Scarcity Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.67K USD
- Gün içindeki Scarcity fiyat değişimi -5.28%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki SCX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SCX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Scarcity / USD fiyat değişimi, $ -0.77273476367615.
Son 30 gün içerisinde, Scarcity / USD fiyat değişimi, $ -2.9435128000.
Son 60 gün içerisinde, Scarcity / USD fiyat değişimi, $ +12.2100921350.
Son 90 gün içerisinde, Scarcity / USD fiyat değişimi, $ +5.529457430576777.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.77273476367615
|-5.28%
|30 Gün
|$ -2.9435128000
|-21.25%
|60 Gün
|$ +12.2100921350
|+88.16%
|90 Gün
|$ +5.529457430576777
|+66.46%
En güncel Scarcity fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-5.28%
-35.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Behodler is a single sided AMM with a universal liquidity token, Scarcity (SCX). Each token listed on Behodler generates SCX along its own bonding curve. The relative price in SCX of each token implies their exchange rate, enabling direct token to token swapping. This also means that the supply of SCX is algorithmic and is proportional to locked liquidity, rather than being capped, similar to how LP tokens on traditional CFMMs are generated in response to liquidity provision. SCX is a burn-on-transfer token which means that as the trading volume of SCX on external AMMS increases, SCX's supply will fall. Instead of relying on trading fees to grow liquidity, Behodler relies on the tokenomics of SCX to draw liquidity into the AMM. Since SCX is required to redeem liquidity, the ongoing burn of SCX implies a growing portion of permanent liquidity on Behodler. And since the price of SCX equates to the average value liquidity on Behodler, all incentive structures including yield farming are aimed at increasing the SCX price, either through lockup or incentive backed burning. Unlike many protocols that seek to silo liquidity, Behodler thrives when working in conjunction with existing AMMs, forming a synergy that opens up opportunities to both yield chasing defi veterans as well as infrequent traders who simply wish to swap for the lowest possible gas cost.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SCX / AUD
A$21.883
|1 SCX / GBP
￡10.9415
|1 SCX / EUR
€13.1575
|1 SCX / USD
$13.85
|1 SCX / MYR
RM60.5245
|1 SCX / TRY
₺495.1375
|1 SCX / JPY
¥2,139.9635
|1 SCX / RUB
₽1,348.5745
|1 SCX / INR
₹1,196.086
|1 SCX / IDR
Rp223,387.0655
|1 SCX / PHP
₱808.563
|1 SCX / EGP
￡E.695.9625
|1 SCX / BRL
R$81.5765
|1 SCX / CAD
C$19.8055
|1 SCX / BDT
৳1,689.0075
|1 SCX / NGN
₦21,472.763
|1 SCX / UAH
₴581.5615
|1 SCX / VES
Bs775.6
|1 SCX / PKR
Rs3,856.8095
|1 SCX / KZT
₸7,157.5415
|1 SCX / THB
฿468.2685
|1 SCX / TWD
NT$455.388
|1 SCX / CHF
Fr12.465
|1 SCX / HKD
HK$107.753
|1 SCX / MAD
.د.م138.3615