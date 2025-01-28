School Hack Coin Fiyatı (SHC)
Bugün için canlı School Hack Coin (SHC) fiyatı, 0.0013171 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 335.31K USD. SHC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
School Hack Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.11K USD
- Gün içindeki School Hack Coin fiyat değişimi -61.31%
- Dolaşımdaki arz: 254.58M USD.
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Gün içerisinde, School Hack Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.002087194052505479.
Son 30 gün içerisinde, School Hack Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0012363226.
Son 60 gün içerisinde, School Hack Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0012453521.
Son 90 gün içerisinde, School Hack Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.027628665638301313.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.002087194052505479
|-61.31%
|30 Gün
|$ -0.0012363226
|-93.86%
|60 Gün
|$ -0.0012453521
|-94.55%
|90 Gün
|$ -0.027628665638301313
|-95.44%
En güncel School Hack Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-61.31%
-52.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
School Hack is an educational platform that combines artificial intelligence and blockchain technology to offer personalized learning experiences. The platform operates on the Solana blockchain, facilitating swift and cost-effective transactions. School Hack's native token, SHC, allows over 2.94 million global users to access and pay for educational tools and content, incentivize participation, and engage with an AI-driven personal assistant for customized learning support. SHC tokens are utilized for unlocking premium educational resources, staking to earn rewards, and accessing a unique AI agent platform, enhancing the educational journey for users across the globe.
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€0.001251245
|1 SHC / USD
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RM0.005782069
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₺0.047099496
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¥0.204993444
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₹0.113981834
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￡E.0.066184275
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R$0.007757719
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C$0.001883453
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৳0.160620345
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