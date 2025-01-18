Scientia Fiyatı (SCIE)
Bugün için canlı Scientia (SCIE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SCIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Scientia Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 219.21 USD
- Gün içindeki Scientia fiyat değişimi +1.91%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki SCIE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SCIE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Scientia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Scientia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Scientia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Scientia / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.91%
|30 Gün
|$ 0
|+2.78%
|60 Gün
|$ 0
|+15.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Scientia fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.24%
+1.91%
+4.75%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"We face a problem today. Science funding is organized nationally, slow, and bureaucratic. Furthermore, it is often controlled by government or large corporations and not the wider Community. SCIENTIA aims to work towards changing that. The ultimate aim of the project is to establish a trust owned by the SCIENTIA Community. The SCIENTIA Trust will support basic research in academia as well as new research-oriented companies. Uniquely, it will participate in research it funded through returns from funded projects. While establishing the Trust is the long-term goal of SCIENTIA, Science and the SCIENTIA Community can already benefit from SCIENTIA via its Token. The SCIENTIA Token is an innovative token that has entered the Crypto space in October 2021. It was launched on the Binance Smart Chain and has been available on secondary markets since November 2021. SCIENTIA Token operated as an elastic supply token for much of its history, but has stopped rebasing at the beginning of 2022 due to a decision made by the SCIENTIA community. To support its goals, a transaction tax of 9.42% is applied to all transactions of the SCIENTIA Token. This transaction tax is split threefold. 3.14% go directly to the liquidity pool. The rest of the transaction tax is divided into 3 buckets: 2.09% go to science funding. At the end of each funding cycle a decision is made on the use of the science funding budget together with the SCIENTIA community. This could be a direct call for projects to be funded or funding via other funding agencies. 2.09% go towards buyback. This is where SCIENTIA returns to its holders, the SCIENTIA community over time. The final 2.09% go towards development and marketing to support the project further and can also be used to compensate the developers for their efforts. Please educate yourself about SCIENTIA and current project developments, for example in our Telegram group, our Medium Blog or our homepage, and only buy SCIENTIA Token if you fully understand it and want to support the idea of SCIENTIA and be part of the community. Do not speculate with SCIENTIA for profit as this is absolutely not its intention. Please also note that SCIENTIA is not an investment product."
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SCIE / AUD
A$--
|1 SCIE / GBP
￡--
|1 SCIE / EUR
€--
|1 SCIE / USD
$--
|1 SCIE / MYR
RM--
|1 SCIE / TRY
₺--
|1 SCIE / JPY
¥--
|1 SCIE / RUB
₽--
|1 SCIE / INR
₹--
|1 SCIE / IDR
Rp--
|1 SCIE / PHP
₱--
|1 SCIE / EGP
￡E.--
|1 SCIE / BRL
R$--
|1 SCIE / CAD
C$--
|1 SCIE / BDT
৳--
|1 SCIE / NGN
₦--
|1 SCIE / UAH
₴--
|1 SCIE / VES
Bs--
|1 SCIE / PKR
Rs--
|1 SCIE / KZT
₸--
|1 SCIE / THB
฿--
|1 SCIE / TWD
NT$--
|1 SCIE / CHF
Fr--
|1 SCIE / HKD
HK$--
|1 SCIE / MAD
.د.م--