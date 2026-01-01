Bugünkü Scriptonia Fiyatı

Bugünkü Scriptonia (SCRIPT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,33 değişim gösterdi. Mevcut SCRIPT / USD dönüşüm oranı SCRIPT başına -- şeklindedir.

Scriptonia, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.989,92 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,81M SCRIPT şeklindedir. Son 24 saat içinde SCRIPT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCRIPT, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde -%5,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Scriptonia (SCRIPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,99K$ 7,99K $ 7,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,99K$ 7,99K $ 7,99K Dolaşım Arzı 999,81M 999,81M 999,81M Toplam Arz 999.809.798,2453122 999.809.798,2453122 999.809.798,2453122

Şu anki Scriptonia piyasa değeri $ 7,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCRIPT arzı 999,81M olup, toplam arzı 999809798.2453122. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,99K.