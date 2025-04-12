SDME Fiyatı (SDME)
Bugün için canlı SDME (SDME) fiyatı, 0.00199524 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SDME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SDME Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki SDME fiyat değişimi +3.68%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, SDME / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SDME / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SDME / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SDME / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.68%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SDME fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
+3.68%
-10.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The cryptocurrency market has experienced remarkable growth and innovation over the past decade. However, it is not without its challenges. One significant issue facing both seasoned and novice investors is the need for a cryptocurrency that provides sustainable value and real-world utility. Many cryptocurrencies lack a clear purpose beyond speculation, leading to market volatility and uncertainty. SDME Coin emerges as the solution to these challenges. Our project introduces a cryptocurrency with a clear and compelling purpose. SDME Coin is designed to benefit millions of investors by providing them with a digital asset that offers stability, utility, and a range of practical applications.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SDME / VND
₫51.15994884
|1 SDME / AUD
A$0.0031524792
|1 SDME / GBP
￡0.0015163824
|1 SDME / EUR
€0.0017558112
|1 SDME / USD
$0.00199524
|1 SDME / MYR
RM0.0088189608
|1 SDME / TRY
₺0.075918882
|1 SDME / JPY
¥0.2868756072
|1 SDME / RUB
₽0.1660438728
|1 SDME / INR
₹0.1717502592
|1 SDME / IDR
Rp33.2539866984
|1 SDME / KRW
₩2.8301082732
|1 SDME / PHP
₱0.1136488704
|1 SDME / EGP
￡E.0.1023957168
|1 SDME / BRL
R$0.0117120588
|1 SDME / CAD
C$0.0027534312
|1 SDME / BDT
৳0.2424815172
|1 SDME / NGN
₦3.1872761856
|1 SDME / UAH
₴0.082602936
|1 SDME / VES
Bs0.14166204
|1 SDME / PKR
Rs0.5595052008
|1 SDME / KZT
₸1.0311200796
|1 SDME / THB
฿0.0668006352
|1 SDME / TWD
NT$0.0646058712
|1 SDME / AED
د.إ0.0073225308
|1 SDME / CHF
Fr0.0016161444
|1 SDME / HKD
HK$0.01546311
|1 SDME / MAD
.د.م0.018555732
|1 SDME / MXN
$0.0404834196