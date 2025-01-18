seed USDN Fiyatı (SUSDN)
Bugün için canlı seed USDN (SUSDN) fiyatı, 1.15 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SUSDN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
seed USDN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 51.58K USD
- Gün içindeki seed USDN fiyat değişimi +0.39%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, seed USDN / USD fiyat değişimi, $ +0.00441114.
Son 30 gün içerisinde, seed USDN / USD fiyat değişimi, $ +0.0174632100.
Son 60 gün içerisinde, seed USDN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, seed USDN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00441114
|+0.39%
|30 Gün
|$ +0.0174632100
|+1.52%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel seed USDN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.09%
+0.39%
+0.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
sUSDN (seed USDN) is designed to kickstart TVL ahead of USDN's official launch in January. Every sUSDN is backed by sUSDe, giving users double yield opportunities. And every sUSDN can be reedemed anytime for sUSDe and later for $USDN! USDN is the first ever Decentralized Synthethic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. More information at https://smardex.io/
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|1 SUSDN / AUD
A$1.8515
|1 SUSDN / GBP
￡0.943
|1 SUSDN / EUR
€1.1155
|1 SUSDN / USD
$1.15
|1 SUSDN / MYR
RM5.175
|1 SUSDN / TRY
₺40.7445
|1 SUSDN / JPY
¥179.7105
|1 SUSDN / RUB
₽117.8635
|1 SUSDN / INR
₹99.567
|1 SUSDN / IDR
Rp18,852.456
|1 SUSDN / PHP
₱67.3325
|1 SUSDN / EGP
￡E.57.96
|1 SUSDN / BRL
R$7.015
|1 SUSDN / CAD
C$1.656
|1 SUSDN / BDT
৳139.725
|1 SUSDN / NGN
₦1,791.2745
|1 SUSDN / UAH
₴48.4265
|1 SUSDN / VES
Bs62.1
|1 SUSDN / PKR
Rs320.597
|1 SUSDN / KZT
₸610.397
|1 SUSDN / THB
฿39.5485
|1 SUSDN / TWD
NT$37.8235
|1 SUSDN / CHF
Fr1.0465
|1 SUSDN / HKD
HK$8.947
|1 SUSDN / MAD
.د.م11.546