Sentra Fiyatı ($STRA)
Bugün için canlı Sentra ($STRA) fiyatı, 0.00063857 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $STRA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sentra Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 999.05 USD
- Gün içindeki Sentra fiyat değişimi -0.55%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Sentra / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sentra / USD fiyat değişimi, $ -0.0001270874.
Son 60 gün içerisinde, Sentra / USD fiyat değişimi, $ -0.0004186172.
Son 90 gün içerisinde, Sentra / USD fiyat değişimi, $ -0.003441400453515481.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.55%
|30 Gün
|$ -0.0001270874
|-19.90%
|60 Gün
|$ -0.0004186172
|-65.55%
|90 Gün
|$ -0.003441400453515481
|-84.34%
En güncel Sentra fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.55%
-7.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sentra is an AI voice that predicts the market by capturing emotions driving Web3, turning trends into opportunities and insights. Our platform is built on neuromorphic models, which are inspired by how the human brain functions. This allows us to process information more efficiently and intelligently than traditional computing methods. We help users et clear insights based on through detailed analyses and accurate predictions.Sentra uses advanced technology to sort through all this data and filter out what's unreliable. It gives you accurate and trustworthy insights
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A$0.0010153263
|1 $STRA / GBP
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|1 $STRA / EUR
€0.0006066415
|1 $STRA / USD
$0.00063857
|1 $STRA / MYR
RM0.0028416365
|1 $STRA / TRY
₺0.0228863488
|1 $STRA / JPY
¥0.0987995504
|1 $STRA / RUB
₽0.0629438449
|1 $STRA / INR
₹0.055236305
|1 $STRA / IDR
Rp10.4683589808
|1 $STRA / PHP
₱0.0372414024
|1 $STRA / EGP
￡E.0.0320753711
|1 $STRA / BRL
R$0.0037164774
|1 $STRA / CAD
C$0.0009131551
|1 $STRA / BDT
৳0.0778352973
|1 $STRA / NGN
₦0.9869674063
|1 $STRA / UAH
₴0.0266155976
|1 $STRA / VES
Bs0.03639849
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Rs0.1780716302
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₸0.3306898602
|1 $STRA / THB
฿0.0214367949
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NT$0.0209323246
|1 $STRA / CHF
Fr0.000574713
|1 $STRA / HKD
HK$0.0049744603
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.د.م0.0064048571