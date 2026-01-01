Bugünkü SERO Fiyatı

Bugünkü SERO (SERO) fiyatı $ 0,0017316 olup, son 24 saatte % 0,99 değişim gösterdi. Mevcut SERO / USD dönüşüm oranı SERO başına $ 0,0017316 şeklindedir.

SERO, şu anda piyasa değeri açısından $ 772.348 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 446,17M SERO şeklindedir. Son 24 saat içinde SERO, $ 0,00170445 (en düşük) ile $ 0,00174884 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,55192 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00149442 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SERO, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%2,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SERO (SERO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 772,35K$ 772,35K $ 772,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Dolaşım Arzı 446,17M 446,17M 446,17M Toplam Arz 650.000.000,0 650.000.000,0 650.000.000,0

Şu anki SERO piyasa değeri $ 772,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SERO arzı 446,17M olup, toplam arzı 650000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,13M.