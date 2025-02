sFortuna Token (SFORT) Nedir?

The Fortuna Token is a, fun, and free for delegators, loyalty reward system. That comes with its own #NFT exhibitions, auctions, and most importantly it is the native token of Pixel Chain Olympics, a first ever true blockchain game. “Users keep their $FLR & $SGB delegated trustles and without risk at Flare Oracle while spending Fortuna Tokens on game cards and game room fees. The token is currently running for 2 years on Flares canary network Songbird and soon to relaunch on main net. While the sFortuna will remain on the canary network for testing and more.

