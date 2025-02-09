sFortuna Token Fiyatı (SFORT)
Bugün için canlı sFortuna Token (SFORT) fiyatı, 0.01549878 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SFORT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
sFortuna Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.62 USD
- Gün içindeki sFortuna Token fiyat değişimi -8.08%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, sFortuna Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00136291377786441.
Son 30 gün içerisinde, sFortuna Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0153403282.
Son 60 gün içerisinde, sFortuna Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0016389076.
Son 90 gün içerisinde, sFortuna Token / USD fiyat değişimi, $ -0.002187313211957035.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00136291377786441
|-8.08%
|30 Gün
|$ +0.0153403282
|+98.98%
|60 Gün
|$ -0.0016389076
|-10.57%
|90 Gün
|$ -0.002187313211957035
|-12.36%
En güncel sFortuna Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-8.08%
-19.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Fortuna Token is a, fun, and free for delegators, loyalty reward system. That comes with its own #NFT exhibitions, auctions, and most importantly it is the native token of Pixel Chain Olympics, a first ever true blockchain game. “Users keep their $FLR & $SGB delegated trustles and without risk at Flare Oracle while spending Fortuna Tokens on game cards and game room fees. The token is currently running for 2 years on Flares canary network Songbird and soon to relaunch on main net. While the sFortuna will remain on the canary network for testing and more.
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|1 SFORT / AUD
A$0.0246430602
|1 SFORT / GBP
￡0.012399024
|1 SFORT / EUR
€0.0148788288
|1 SFORT / USD
$0.01549878
|1 SFORT / MYR
RM0.0688145832
|1 SFORT / TRY
₺0.5560962264
|1 SFORT / JPY
¥2.3446554384
|1 SFORT / RUB
₽1.5106660866
|1 SFORT / INR
₹1.3604829084
|1 SFORT / IDR
Rp254.0783200032
|1 SFORT / PHP
₱0.899704179
|1 SFORT / EGP
￡E.0.778813695
|1 SFORT / BRL
R$0.089892924
|1 SFORT / CAD
C$0.0220082676
|1 SFORT / BDT
৳1.8911611356
|1 SFORT / NGN
₦23.447329323
|1 SFORT / UAH
₴0.6452142114
|1 SFORT / VES
Bs0.9299268
|1 SFORT / PKR
Rs4.3449279852
|1 SFORT / KZT
₸7.907477556
|1 SFORT / THB
฿0.5240137518
|1 SFORT / TWD
NT$0.5089799352
|1 SFORT / CHF
Fr0.013948902
|1 SFORT / HKD
HK$0.1207354962
|1 SFORT / MAD
.د.م0.155762739