Shackleford Fiyatı (SHACK)
Bugün için canlı Shackleford (SHACK) fiyatı, 0.063305 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SHACK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shackleford Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.43K USD
- Gün içindeki Shackleford fiyat değişimi +2.43%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki SHACK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SHACK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Shackleford / USD fiyat değişimi, $ +0.00150098.
Son 30 gün içerisinde, Shackleford / USD fiyat değişimi, $ +0.0015820046.
Son 60 gün içerisinde, Shackleford / USD fiyat değişimi, $ -0.0221319534.
Son 90 gün içerisinde, Shackleford / USD fiyat değişimi, $ +0.00146462911237305.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00150098
|+2.43%
|30 Gün
|$ +0.0015820046
|+2.50%
|60 Gün
|$ -0.0221319534
|-34.96%
|90 Gün
|$ +0.00146462911237305
|+2.37%
En güncel Shackleford fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.08%
+2.43%
+2.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A STABLE and long-term GROWTH cryptocurrency investment token for securely holding your wealth. Shackleford (SHACK) is a stable and long-term growth cryptocurrency investment token that allows you to securely hold and grow your wealth. Launched in March 2023 by a team based in the USA, Shackleford is a pioneering cryptocurrency designed to empower users through its innovative tokenomics. Operating as a Binance BEP-20 token, Shackleford provides a secure avenue for pursuing financial success. At Shackleford Finance, the team places a strong emphasis on wealth preservation and the achievement of financial objectives. The investment token is positioned as a solution for safeguarding assets while ensuring a steady and progressive growth trajectory. A robust foundation has been established to provide investors with peace of mind. With the team's dedicated commitment to stability and growth, the groundwork for the investment token has been meticulously laid. Investors can rest assured that their investments are guided by seasoned professionals deeply committed to their financial prosperity. Operating as a Binance BEP-20 token, the Shackleford token provides a secure avenue for the pursuit of financial success. #Tokenomics: Shackleford employs a transparent tokenomics model featuring a 3% transaction fee for both buying and selling. This fee structure includes a 1% burn mechanism, reducing the circulating supply over time. Another 1% is allocated to buy back tokens, contributing to liquidity and stability. The remaining 1% supports the development fund, ensuring ongoing enhancements for project sustainability.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SHACK / AUD
A$0.10065495
|1 SHACK / GBP
￡0.050644
|1 SHACK / EUR
€0.0607728
|1 SHACK / USD
$0.063305
|1 SHACK / MYR
RM0.2810742
|1 SHACK / TRY
₺2.2713834
|1 SHACK / JPY
¥9.5767804
|1 SHACK / RUB
₽6.17033835
|1 SHACK / INR
₹5.5569129
|1 SHACK / IDR
Rp1,037.7867192
|1 SHACK / PHP
₱3.67485525
|1 SHACK / EGP
￡E.3.18107625
|1 SHACK / BRL
R$0.367169
|1 SHACK / CAD
C$0.0898931
|1 SHACK / BDT
৳7.7244761
|1 SHACK / NGN
₦95.77096925
|1 SHACK / UAH
₴2.63538715
|1 SHACK / VES
Bs3.7983
|1 SHACK / PKR
Rs17.7469237
|1 SHACK / KZT
₸32.298211
|1 SHACK / THB
฿2.14034205
|1 SHACK / TWD
NT$2.0789362
|1 SHACK / CHF
Fr0.0569745
|1 SHACK / HKD
HK$0.49314595
|1 SHACK / MAD
.د.م0.63621525