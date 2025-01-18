Shadowcats Fiyatı (SHADOWCATS)
Bugün için canlı Shadowcats (SHADOWCATS) fiyatı, 0.04715597 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SHADOWCATS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shadowcats Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 117.32 USD
- Gün içindeki Shadowcats fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Shadowcats / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shadowcats / USD fiyat değişimi, $ -0.0112333442.
Son 60 gün içerisinde, Shadowcats / USD fiyat değişimi, $ +0.0007739897.
Son 90 gün içerisinde, Shadowcats / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0112333442
|-23.82%
|60 Gün
|$ +0.0007739897
|+1.64%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shadowcats fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-1.04%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Top Cat Coming To Take Over the Inu's Shadowcats plan to not only coming in as the top cat coin on shibarium, but we intend to take over the space one Inu at a time. Every hero needs a villain. Someone to stop them in their tracks and limit their power. We place ourselves at that helm. We are here to tell the other side of the story and give "teh" people an opportunity to make a choice. Yes, you, "teh" people reading this. Do you choose to continue to be ruled by the Shiba Inu and their corrupt ecosystem or do you want to make a stand, make a change. We promise a vision that was initially set out. No ecosystem, no control of power, no authority. A pure outlook on how decentralization should be. A community in control of what they want to achieve and the decisions they make. An opportunity to fight, together, for real change and to take down Shiba Inu.
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|1 SHADOWCATS / AUD
A$0.0759211117
|1 SHADOWCATS / GBP
￡0.0386678954
|1 SHADOWCATS / EUR
€0.0457412909
|1 SHADOWCATS / USD
$0.04715597
|1 SHADOWCATS / MYR
RM0.212201865
|1 SHADOWCATS / TRY
₺1.6707360171
|1 SHADOWCATS / JPY
¥7.3690634319
|1 SHADOWCATS / RUB
₽4.8330153653
|1 SHADOWCATS / INR
₹4.0827638826
|1 SHADOWCATS / IDR
Rp773.0485648368
|1 SHADOWCATS / PHP
₱2.7609820435
|1 SHADOWCATS / EGP
￡E.2.376660888
|1 SHADOWCATS / BRL
R$0.287651417
|1 SHADOWCATS / CAD
C$0.0679045968
|1 SHADOWCATS / BDT
৳5.729450355
|1 SHADOWCATS / NGN
₦73.4515535511
|1 SHADOWCATS / UAH
₴1.9857378967
|1 SHADOWCATS / VES
Bs2.54642238
|1 SHADOWCATS / PKR
Rs13.1461413166
|1 SHADOWCATS / KZT
₸25.0294457566
|1 SHADOWCATS / THB
฿1.6216938083
|1 SHADOWCATS / TWD
NT$1.5509598533
|1 SHADOWCATS / CHF
Fr0.0429119327
|1 SHADOWCATS / HKD
HK$0.3668734466
|1 SHADOWCATS / MAD
.د.م0.4734459388