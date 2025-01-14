Sharp AI Fiyatı (SHARP)
Bugün için canlı Sharp AI (SHARP) fiyatı, 0.00326818 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.27M USD. SHARP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sharp AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.62K USD
- Gün içindeki Sharp AI fiyat değişimi +0.53%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Sharp AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sharp AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0024732331.
Son 60 gün içerisinde, Sharp AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0014655051.
Son 90 gün içerisinde, Sharp AI / USD fiyat değişimi, $ +0.001466645997467569.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.53%
|30 Gün
|$ +0.0024732331
|+75.68%
|60 Gün
|$ +0.0014655051
|+44.84%
|90 Gün
|$ +0.001466645997467569
|+81.41%
En güncel Sharp AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
+0.53%
-13.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SHARP - AI Sports Picks with a 61% win rate. Join the top 1% and become a winning bettor. No gimmicks, just results. The AI That Turns Sports Bettors into Winners Top iGaming insiders and veterans train our advanced AI, giving you the ultimate tool for predictive sports betting. Our team of casino industry insiders and veteran sports traders has developed the world’s most advanced AI sports betting model, achieving an estimated 60% win rate. We've analyzed millions of bets, focusing on the top 500 winning bettors across several major sportsbooks, uncovering their key strategies. By interviewing dozens of these top winners, we've refined our model to create a predictive tool offering the best sports picks you can get. This gives you the edge to start winning consistently and join the top 1% of bettors. Sharp AI is the first Web3 project that truly combines AI and GambleFi to generate real profits, not just a marketing gimmick. The picks speak for themselves, offering you a chance to get in on this groundbreaking opportunity early.
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|1 SHARP / AUD
A$0.0052617698
|1 SHARP / GBP
￡0.0026472258
|1 SHARP / EUR
€0.0031701346
|1 SHARP / USD
$0.00326818
|1 SHARP / MYR
RM0.01470681
|1 SHARP / TRY
₺0.1159550264
|1 SHARP / JPY
¥0.5149671226
|1 SHARP / RUB
₽0.3357728132
|1 SHARP / INR
₹0.2826648882
|1 SHARP / IDR
Rp52.7125732654
|1 SHARP / PHP
₱0.1913192572
|1 SHARP / EGP
￡E.0.1650757718
|1 SHARP / BRL
R$0.0199032162
|1 SHARP / CAD
C$0.0046734974
|1 SHARP / BDT
৳0.3949922348
|1 SHARP / NGN
₦5.0512663262
|1 SHARP / UAH
₴0.138570832
|1 SHARP / VES
Bs0.17321354
|1 SHARP / PKR
Rs0.910841766
|1 SHARP / KZT
₸1.7355996708
|1 SHARP / THB
฿0.1132097552
|1 SHARP / TWD
NT$0.1080460308
|1 SHARP / CHF
Fr0.0029740438
|1 SHARP / HKD
HK$0.0254264404
|1 SHARP / MAD
.د.م0.032845209