Bugünkü She Rises Fiyatı

Bugünkü She Rises (AKA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,70 değişim gösterdi. Mevcut AKA / USD dönüşüm oranı AKA başına -- şeklindedir.

She Rises, şu anda piyasa değeri açısından $ 457.567 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M AKA şeklindedir. Son 24 saat içinde AKA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,058342 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AKA, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde +%16,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

She Rises (AKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 457,57K$ 457,57K $ 457,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 457,57K$ 457,57K $ 457,57K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.993.387,26 999.993.387,26 999.993.387,26

Şu anki She Rises piyasa değeri $ 457,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AKA arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993387.26. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 457,57K.