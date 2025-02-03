Shelling Fiyatı (SHL)
Bugün için canlı Shelling (SHL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SHL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shelling Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.46K USD
- Gün içindeki Shelling fiyat değişimi -16.72%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki SHL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SHL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Shelling / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shelling / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shelling / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shelling / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-16.72%
|30 Gün
|$ 0
|-36.45%
|60 Gün
|$ 0
|-43.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shelling fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.37%
-16.72%
-29.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Shelling is providing DeFi solutions. It built on smartchain BEP-20 (https://academy.binance.com/en/glossary/bep-20) . Shelling is building payment platform to allow companies and individuals to accept cryptocurrency for the services and goods they sell. Shelling work to create a simple and secure software solution to enable people to participate in the digital revolution by bridging the gap between people & crypto market, through simplifying crypto to everyone Moreover, people would be able to send invoice to anyone and get it paid with crypto SHL. Shelling payment system will connect people to the new technology blockchain by developing new trustworthy payment solutions. Shelling Tools Include: - Fiat/Crypto Protocol, to increase cryptocurrency adoption by creating fast, simple and secure software solutions. - Payment platform to enable online sellers accepting cryptocurrency SHL - Sending Invoice for those who don't have website could accept crypto currency by sending invoice to the buyers and get it paid with crypto Why Shelling? Shelling is a historical coin that dates back to hundreds of years ago traded by many people from different countries and continents, as it was reliable and valuable. Today Shelling team aim to make SHL one of the most valuable, solid and trustworthy for economic exchange. How Many SHL Are There in Circulation? There is an initial maximum supply of 1,000,000,000,000 SHL, of which 700,000,000,000 SHL are currently in circulation as of December 2021.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SHL / AUD
A$--
|1 SHL / GBP
￡--
|1 SHL / EUR
€--
|1 SHL / USD
$--
|1 SHL / MYR
RM--
|1 SHL / TRY
₺--
|1 SHL / JPY
¥--
|1 SHL / RUB
₽--
|1 SHL / INR
₹--
|1 SHL / IDR
Rp--
|1 SHL / PHP
₱--
|1 SHL / EGP
￡E.--
|1 SHL / BRL
R$--
|1 SHL / CAD
C$--
|1 SHL / BDT
৳--
|1 SHL / NGN
₦--
|1 SHL / UAH
₴--
|1 SHL / VES
Bs--
|1 SHL / PKR
Rs--
|1 SHL / KZT
₸--
|1 SHL / THB
฿--
|1 SHL / TWD
NT$--
|1 SHL / CHF
Fr--
|1 SHL / HKD
HK$--
|1 SHL / MAD
.د.م--