SHELTERZ Fiyatı (TERZ)
Bugün için canlı SHELTERZ (TERZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TERZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SHELTERZ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 20.12 USD
- Gün içindeki SHELTERZ fiyat değişimi -1.81%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, SHELTERZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SHELTERZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SHELTERZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SHELTERZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.81%
|30 Gün
|$ 0
|+7.10%
|60 Gün
|$ 0
|+3.70%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SHELTERZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.32%
-1.81%
-3.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SHELTERZ - Accommodation booking service with cashback in the form of TERZ tokens. Travel to Earn project. The value of the token is provided by the profit of the service. Tokenomic model: buyback + burn. The more bookings the service receives, the higher the price of the token will be. Main backer - LLC Shelter company owns a hotel chain and is an issuer of bonds. What problem are we solving? The global problem — how to get your money back, worries each of us. You get astronomical sums if you calculate how much money a person spends in his life. The purpose of creating this service is to solve the problem of money refunds for accommodation/travel, which is not a tiny part of everyone’s budget… Existing booking services often offer users cashback from 10 to 30%, but no one was able to offer a full refund. Imagine how great it would be if, after a vacation, for example, just in a few months, you would get back the money you spent and you could fly next time for free. Or if you went on a business trip, your employer would reimburse your expenses, and the service would compensate you, too. Double benefit) Also, if you rent an apartment, pay rent for a month, and suddenly you have more and more months for free. Sounds fantastic?! But SHELTERZ knows how to solve this problem.
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