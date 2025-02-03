Shibarium Wrapped BONE Logosu

Shibarium Wrapped BONE Fiyatı (WBONE)

USD

Shibarium Wrapped BONE (WBONE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.389164
$0.389164$0.389164
-2.20%(1D)

Bugünkü Shibarium Wrapped BONE (WBONE) Fiyatı

Bugün için canlı Shibarium Wrapped BONE (WBONE) fiyatı, 0.388717 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WBONE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shibarium Wrapped BONE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.01K USD
- Gün içindeki Shibarium Wrapped BONE fiyat değişimi -2.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Shibarium Wrapped BONE (WBONE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Shibarium Wrapped BONE / USD fiyat değişimi, $ -0.0097276743341718.
Son 30 gün içerisinde, Shibarium Wrapped BONE / USD fiyat değişimi, $ -0.1751777260.
Son 60 gün içerisinde, Shibarium Wrapped BONE / USD fiyat değişimi, $ -0.1861688547.
Son 90 gün içerisinde, Shibarium Wrapped BONE / USD fiyat değişimi, $ -0.09974505129995507.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0097276743341718-2.44%
30 Gün$ -0.1751777260-45.06%
60 Gün$ -0.1861688547-47.89%
90 Gün$ -0.09974505129995507-20.42%

Shibarium Wrapped BONE (WBONE) Fiyat Analizi

En güncel Shibarium Wrapped BONE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.387916
$ 0.387916$ 0.387916

$ 0.415342
$ 0.415342$ 0.415342

$ 483.12
$ 483.12$ 483.12

-1.22%

-2.44%

+5.71%

Shibarium Wrapped BONE (WBONE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.01K
$ 7.01K$ 7.01K

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Shibarium Wrapped BONE (WBONE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WBONE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBONE / AUD
A$0.63360871
1 WBONE / GBP
0.31486077
1 WBONE / EUR
0.37705549
1 WBONE / USD
$0.388717
1 WBONE / MYR
RM1.74533933
1 WBONE / TRY
13.9549403
1 WBONE / JPY
¥60.52712407
1 WBONE / RUB
38.84837698
1 WBONE / INR
33.88057372
1 WBONE / IDR
Rp6,372.40881648
1 WBONE / PHP
22.80602639
1 WBONE / EGP
￡E.19.78180813
1 WBONE / BRL
R$2.27010728
1 WBONE / CAD
C$0.57141399
1 WBONE / BDT
48.04153403
1 WBONE / NGN
653.30500039
1 WBONE / UAH
16.42718042
1 WBONE / VES
Bs22.545586
1 WBONE / PKR
Rs109.89807024
1 WBONE / KZT
204.15805557
1 WBONE / THB
฿13.25136253
1 WBONE / TWD
NT$12.90929157
1 WBONE / CHF
Fr0.35373247
1 WBONE / HKD
HK$3.02810543
1 WBONE / MAD
.د.م3.95325189