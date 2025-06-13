Shimmer Fiyatı (SMR)
Bugün için canlı Shimmer (SMR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. SMR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shimmer Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Shimmer fiyat değişimi -%19,82
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
MEXC'deki SMR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SMR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Shimmer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shimmer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shimmer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shimmer / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%19,82
|30 Gün
|$ 0
|-%62,27
|60 Gün
|$ 0
|-%75,62
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shimmer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,60
-%19,82
-%36,44
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Shimmer is a multichain, scalable network to build, connect, and secure sovereign Blockchain networks, enabling the frictionless transfer of assets and data across networks. The foundation of Shimmer is the parallelized UTXO-based DAG ledger. This allows anyone to mint and transfer native assets feelessly under a storage deposit model. On top of the DAG is a flexible application layer offering full EVM-compatibility and WASM support. Additionally, Shimmer will act as a staging network for upgrades to the IOTA ledger. The first blockchain network to launch on Shimmer will be the ShimmerEVM, which removes traditional points of friction with asset composability. Both the underlying DAG and the ShimmerEVM run on SMR token, with was allocated entirely to the community of IOTA stakers over a 90-day period.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SMR / VND
₫--
|1 SMR / AUD
A$--
|1 SMR / GBP
￡--
|1 SMR / EUR
€--
|1 SMR / USD
$--
|1 SMR / MYR
RM--
|1 SMR / TRY
₺--
|1 SMR / JPY
¥--
|1 SMR / RUB
₽--
|1 SMR / INR
₹--
|1 SMR / IDR
Rp--
|1 SMR / KRW
₩--
|1 SMR / PHP
₱--
|1 SMR / EGP
￡E.--
|1 SMR / BRL
R$--
|1 SMR / CAD
C$--
|1 SMR / BDT
৳--
|1 SMR / NGN
₦--
|1 SMR / UAH
₴--
|1 SMR / VES
Bs--
|1 SMR / PKR
Rs--
|1 SMR / KZT
₸--
|1 SMR / THB
฿--
|1 SMR / TWD
NT$--
|1 SMR / AED
د.إ--
|1 SMR / CHF
Fr--
|1 SMR / HKD
HK$--
|1 SMR / MAD
.د.م--
|1 SMR / MXN
$--