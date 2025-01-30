Shira Cat Fiyatı (CATSHIRA)
Bugün için canlı Shira Cat (CATSHIRA) fiyatı, 0.00002956 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CATSHIRA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shira Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.29 USD
- Gün içindeki Shira Cat fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Shira Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shira Cat / USD fiyat değişimi, $ +0.0000004104.
Son 60 gün içerisinde, Shira Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0000004312.
Son 90 gün içerisinde, Shira Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0000004104
|+1.39%
|60 Gün
|$ -0.0000004312
|-1.45%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shira Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Shira Cat is a meme driven coin issued on the binance smart chain,that follows the example of other successful Shiba coins like Shiba inu, Floki inu. we also are planning on reaching a value of 100 million Marketcap The core of Shira Cat is to bring competitive player vs player(pvp) gamers to the crypto community Due to the crypto gaming scene being dominated by [ Pay To Win] and [ Pay To Earn] Games. Shira Cat is unique in the sense that we’ve designed the project in such a way that’s its both. Rewarding and fun so that you will wager your coins and increase your holdings of the coin. While at the same time having fun, We will be supporting NFTs at launch.with the ability to buy,sell and trade within the game’s marketplace. We offer NO [pay to earn] or [pay to advance] microtransaction. the playfield is leveled for all game’s participants.
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|1 CATSHIRA / AUD
A$0.000047296
|1 CATSHIRA / GBP
￡0.000023648
|1 CATSHIRA / EUR
€0.000028082
|1 CATSHIRA / USD
$0.00002956
|1 CATSHIRA / MYR
RM0.0001297684
|1 CATSHIRA / TRY
₺0.001058248
|1 CATSHIRA / JPY
¥0.0045770704
|1 CATSHIRA / RUB
₽0.00293383
|1 CATSHIRA / INR
₹0.0025610784
|1 CATSHIRA / IDR
Rp0.4767741268
|1 CATSHIRA / PHP
₱0.001727782
|1 CATSHIRA / EGP
￡E.0.0014845032
|1 CATSHIRA / BRL
R$0.000172926
|1 CATSHIRA / CAD
C$0.0000425664
|1 CATSHIRA / BDT
৳0.0035939048
|1 CATSHIRA / NGN
₦0.0459004724
|1 CATSHIRA / UAH
₴0.0012397464
|1 CATSHIRA / VES
Bs0.00168492
|1 CATSHIRA / PKR
Rs0.0082431016
|1 CATSHIRA / KZT
₸0.0152999604
|1 CATSHIRA / THB
฿0.0009970588
|1 CATSHIRA / TWD
NT$0.0009713416
|1 CATSHIRA / CHF
Fr0.000026604
|1 CATSHIRA / HKD
HK$0.0002302724
|1 CATSHIRA / MAD
.د.م0.0002956