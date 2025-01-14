Sifchain Fiyatı (EROWAN)
Bugün için canlı Sifchain (EROWAN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 198.95K USD. EROWAN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sifchain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 374.71 USD
- Gün içindeki Sifchain fiyat değişimi +3.57%
- Dolaşımdaki arz: 30.31B USD.
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Gün içerisinde, Sifchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sifchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sifchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sifchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.57%
|30 Gün
|$ 0
|+36.83%
|60 Gün
|$ 0
|+69.70%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sifchain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.78%
+3.57%
-25.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe. Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits.
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