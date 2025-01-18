Sifu Vision Fiyatı (SIFU)
Bugün için canlı Sifu Vision (SIFU) fiyatı, 73.05 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SIFU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sifu Vision Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 45.31K USD
- Gün içindeki Sifu Vision fiyat değişimi -3.52%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Sifu Vision / USD fiyat değişimi, $ -2.66815935044044.
Son 30 gün içerisinde, Sifu Vision / USD fiyat değişimi, $ -3.0151314450.
Son 60 gün içerisinde, Sifu Vision / USD fiyat değişimi, $ -2.1283482750.
Son 90 gün içerisinde, Sifu Vision / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -2.66815935044044
|-3.52%
|30 Gün
|$ -3.0151314450
|-4.12%
|60 Gün
|$ -2.1283482750
|-2.91%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sifu Vision fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
-3.52%
-3.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sifu serves as the native token of Sifu Vision, a project dedicated to implementing advanced treasury management strategies, exploring alpha opportunities, and engaging in seed investing to deliver tangible value to its token holders. Sifu Vision offers a quarterly redemption option to all token holders, enhancing their flexibility to capitalize on their investment growth.
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|1 SIFU / AUD
A$117.6105
|1 SIFU / GBP
￡59.901
|1 SIFU / EUR
€70.8585
|1 SIFU / USD
$73.05
|1 SIFU / MYR
RM328.725
|1 SIFU / TRY
₺2,588.1615
|1 SIFU / JPY
¥11,415.5235
|1 SIFU / RUB
₽7,486.8945
|1 SIFU / INR
₹6,324.669
|1 SIFU / IDR
Rp1,197,540.792
|1 SIFU / PHP
₱4,277.0775
|1 SIFU / EGP
￡E.3,681.72
|1 SIFU / BRL
R$445.605
|1 SIFU / CAD
C$105.192
|1 SIFU / BDT
৳8,875.575
|1 SIFU / NGN
₦113,784.8715
|1 SIFU / UAH
₴3,076.1355
|1 SIFU / VES
Bs3,944.7
|1 SIFU / PKR
Rs20,364.879
|1 SIFU / KZT
₸38,773.479
|1 SIFU / THB
฿2,512.1895
|1 SIFU / TWD
NT$2,402.6145
|1 SIFU / CHF
Fr66.4755
|1 SIFU / HKD
HK$568.329
|1 SIFU / MAD
.د.م733.422