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Silver Token Fiyatı (XAGX)

USD

Silver Token (XAGX) Canlı Fiyat Grafiği

$31.73
$31.73$31.73
-0.70%(1D)

Bugünkü Silver Token (XAGX) Fiyatı

Bugün için canlı Silver Token (XAGX) fiyatı, 31.73 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XAGX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Silver Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 131.52K USD
- Gün içindeki Silver Token fiyat değişimi -0.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Silver Token (XAGX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ -0.2400329411783.
Son 30 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ +1.5968661910.
Son 60 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ +0.8940181340.
Son 90 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ +1.53553292603461.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.2400329411783-0.75%
30 Gün$ +1.5968661910+5.03%
60 Gün$ +0.8940181340+2.82%
90 Gün$ +1.53553292603461+5.09%

Silver Token (XAGX) Fiyat Analizi

En güncel Silver Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 31.4
$ 31.4$ 31.4

$ 32.1
$ 32.1$ 32.1

$ 34.6
$ 34.6$ 34.6

-0.53%

-0.75%

-1.53%

Silver Token (XAGX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 131.52K
$ 131.52K$ 131.52K

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Silver Token (XAGX) Nedir?

XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.

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Silver Token (XAGX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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XAGX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XAGX / AUD
A$50.4507
1 XAGX / GBP
25.384
1 XAGX / EUR
30.4608
1 XAGX / USD
$31.73
1 XAGX / MYR
RM141.5158
1 XAGX / TRY
1,143.5492
1 XAGX / JPY
¥4,874.6799
1 XAGX / RUB
3,063.2142
1 XAGX / INR
2,752.2602
1 XAGX / IDR
Rp520,163.8512
1 XAGX / PHP
1,845.4168
1 XAGX / EGP
￡E.1,601.0958
1 XAGX / BRL
R$182.7648
1 XAGX / CAD
C$45.0566
1 XAGX / BDT
3,840.9165
1 XAGX / NGN
47,642.595
1 XAGX / UAH
1,322.8237
1 XAGX / VES
Bs1,903.8
1 XAGX / PKR
Rs8,852.9873
1 XAGX / KZT
16,000.8044
1 XAGX / THB
฿1,080.7238
1 XAGX / TWD
NT$1,042.3305
1 XAGX / CHF
Fr28.8743
1 XAGX / HKD
HK$247.1767
1 XAGX / MAD
.د.م317.6173