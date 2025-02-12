Silver Token Fiyatı (XAGX)
Bugün için canlı Silver Token (XAGX) fiyatı, 31.73 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XAGX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Silver Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 131.52K USD
- Gün içindeki Silver Token fiyat değişimi -0.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ -0.2400329411783.
Son 30 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ +1.5968661910.
Son 60 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ +0.8940181340.
Son 90 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ +1.53553292603461.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.2400329411783
|-0.75%
|30 Gün
|$ +1.5968661910
|+5.03%
|60 Gün
|$ +0.8940181340
|+2.82%
|90 Gün
|$ +1.53553292603461
|+5.09%
En güncel Silver Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.53%
-0.75%
-1.53%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.
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|1 XAGX / AUD
A$50.4507
|1 XAGX / GBP
￡25.384
|1 XAGX / EUR
€30.4608
|1 XAGX / USD
$31.73
|1 XAGX / MYR
RM141.5158
|1 XAGX / TRY
₺1,143.5492
|1 XAGX / JPY
¥4,874.6799
|1 XAGX / RUB
₽3,063.2142
|1 XAGX / INR
₹2,752.2602
|1 XAGX / IDR
Rp520,163.8512
|1 XAGX / PHP
₱1,845.4168
|1 XAGX / EGP
￡E.1,601.0958
|1 XAGX / BRL
R$182.7648
|1 XAGX / CAD
C$45.0566
|1 XAGX / BDT
৳3,840.9165
|1 XAGX / NGN
₦47,642.595
|1 XAGX / UAH
₴1,322.8237
|1 XAGX / VES
Bs1,903.8
|1 XAGX / PKR
Rs8,852.9873
|1 XAGX / KZT
₸16,000.8044
|1 XAGX / THB
฿1,080.7238
|1 XAGX / TWD
NT$1,042.3305
|1 XAGX / CHF
Fr28.8743
|1 XAGX / HKD
HK$247.1767
|1 XAGX / MAD
.د.م317.6173