Simian AI Fiyatı (SIMAI)
Bugün için canlı Simian AI (SIMAI) fiyatı, 0.00449308 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 441.58K USD. SIMAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Simian AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 223.62K USD
- Gün içindeki Simian AI fiyat değişimi +53.15%
- Dolaşımdaki arz: 98.28M USD.
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Gün içerisinde, Simian AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00155933.
Son 30 gün içerisinde, Simian AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Simian AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Simian AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00155933
|+53.15%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Simian AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-8.42%
+53.15%
-76.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SIMAI powers blockchain-based data mapping technology that uses a combination of AI and sorting algorithms to process all information inserted as transactions. simianAI allows both non-technical professionals and developers to tackle real problems that arise from the utilization of generative AI using the blockchain as a tool. $SIMAI has a total supply of 100M tokens, distributed across liquidity, marketing, and staking seed. This ensures stability and growth while prioritizing community rewards and adoption. Decentralized Liquidity makes up 60% of the supply, secured through Uniswap V2 LP, ensuring smooth and fair trading experiences for all participants. Growth-Focused Allocation dedicates 8% to T10 CEX listings, 8% to marketing efforts, and 4% each for T1 CEX listings and community staking incentives.
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