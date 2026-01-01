Bugünkü SIMPS ON SOL Fiyatı

Bugünkü SIMPS ON SOL (SIMP) fiyatı $ 0,00000571 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SIMP / USD dönüşüm oranı SIMP başına $ 0,00000571 şeklindedir.

SIMPS ON SOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.711,49 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M SIMP şeklindedir. Son 24 saat içinde SIMP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00107703 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000563 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIMP, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SIMPS ON SOL (SIMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,71K$ 5,71K $ 5,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,71K$ 5,71K $ 5,71K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.952.973,524984 999.952.973,524984 999.952.973,524984

Şu anki SIMPS ON SOL piyasa değeri $ 5,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIMP arzı 999,95M olup, toplam arzı 999952973.524984. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,71K.