Single Finance Fiyatı (SINGLE)
Bugün için canlı Single Finance (SINGLE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SINGLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Single Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.55K USD
- Gün içindeki Single Finance fiyat değişimi +3.89%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Single Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Single Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Single Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Single Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.89%
|30 Gün
|$ 0
|-34.18%
|60 Gün
|$ 0
|-30.63%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Single Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.46%
+3.89%
-16.67%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Single Finance is a super intuitive platform for all your DeFi investments, minimizing correlations with the general market. Our signature strategy is a pseudo-market-neutral strategy. Everything here, including capital protection and return calculation, is worked out from your injected capital in USD. Everything is visualized. And everything is at your fingertips. We also launched LP Time Machine, a performance analytics tool for liquidity pools across all EVM compatible chains. The tool shows the full breakdown of backward-simulated P & L (based on capital marked to USD), including LP rewards, DEX reward tokens, and value change due to the price impact.
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