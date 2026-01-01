Bugünkü Slap Fiyatı

Bugünkü Slap (SLAP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 194,16 değişim gösterdi. Mevcut SLAP / USD dönüşüm oranı SLAP başına -- şeklindedir.

Slap, şu anda piyasa değeri açısından $ 56.497 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SLAP şeklindedir. Son 24 saat içinde SLAP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00192179 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLAP, son bir saatte -- ve son 7 günde +%118,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Slap (SLAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56,50K$ 56,50K $ 56,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,50K$ 56,50K $ 56,50K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

