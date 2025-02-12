Smart Energy Pay Fiyatı (SEP)
Bugün için canlı Smart Energy Pay (SEP) fiyatı, 0.00525899 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SEP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Smart Energy Pay Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.64K USD
- Gün içindeki Smart Energy Pay fiyat değişimi +0.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Smart Energy Pay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Smart Energy Pay / USD fiyat değişimi, $ -0.0010177202.
Son 60 gün içerisinde, Smart Energy Pay / USD fiyat değişimi, $ -0.0024272184.
Son 90 gün içerisinde, Smart Energy Pay / USD fiyat değişimi, $ +0.0020064330039402226.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.44%
|30 Gün
|$ -0.0010177202
|-19.35%
|60 Gün
|$ -0.0024272184
|-46.15%
|90 Gün
|$ +0.0020064330039402226
|+61.69%
En güncel Smart Energy Pay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.18%
+0.44%
+2.30%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Smart Energy Pay is a blockchain-powered solution designed to revolutionize the energy sector by enabling secure, transparent energy payments. Integrating our patented 3D wind device for renewable energy generation, the project combines decentralized finance (DeFi) with green energy. Built on its own blockchain, Smart Energy Pay aims to create sustainable, efficient, and accessible energy markets for consumers and businesses alike.
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|1 SEP / AUD
A$0.0083092042
|1 SEP / GBP
￡0.004207192
|1 SEP / EUR
€0.0050486304
|1 SEP / USD
$0.00525899
|1 SEP / MYR
RM0.0234550954
|1 SEP / TRY
₺0.1897443592
|1 SEP / JPY
¥0.8076756842
|1 SEP / RUB
₽0.507492535
|1 SEP / INR
₹0.4565329219
|1 SEP / IDR
Rp86.2129370256
|1 SEP / PHP
₱0.3058102685
|1 SEP / EGP
￡E.0.2654212253
|1 SEP / BRL
R$0.0302917824
|1 SEP / CAD
C$0.0074677658
|1 SEP / BDT
৳0.6366007395
|1 SEP / NGN
₦7.896373485
|1 SEP / UAH
₴0.2192472931
|1 SEP / VES
Bs0.3155394
|1 SEP / PKR
Rs1.4673107999
|1 SEP / KZT
₸2.6520034772
|1 SEP / THB
฿0.1795419186
|1 SEP / TWD
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Fr0.0047856809
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.د.م0.0526424899