smol pep Fiyatı (PEP)
Bugün için canlı smol pep (PEP) fiyatı, 0.0041163 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.12M USD. PEP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
smol pep Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.06M USD
- Gün içindeki smol pep fiyat değişimi -20.14%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, smol pep / USD fiyat değişimi, $ -0.001038504439863285.
Son 30 gün içerisinde, smol pep / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, smol pep / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, smol pep / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001038504439863285
|-20.14%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel smol pep fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.60%
-20.14%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
pep is the smol brother of pepe… pep has a bigger though. This token was forged in the trenches of crypto twitter when the market took a dive but the chads and degens rallied and decided that $pep is going to challenge his brother $pepe. $pep is smol but soon everyone will know just how big his lpeckee is and how big the token will be…. gm gn peps. Smol pep is for everyone, smol pep is for solana, smol pep is for people, smol pep is for the chads in trenches of crypto twittter. Never stop clicking and let’s put this pecker on the moon.
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