Smudge Cat Fiyatı (SMUDCAT)
Bugün için canlı Smudge Cat (SMUDCAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SMUDCAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Smudge Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 39.23 USD
- Gün içindeki Smudge Cat fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Smudge Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Smudge Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Smudge Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Smudge Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0.0
|0.00%
|30 Gün
|$ 0
|-23.77%
|60 Gün
|$ 0
|-36.20%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Smudge Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
-4.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Smudge Cat Coin is a revolutionary memecoin inspired by the famous "Woman Yelling at a Cat" meme featuring the adorable and expressive Smudge the Cat. SMUDCAT is more than just a memecoin; it represents the power of community, the joy of laughter, and the potential for limitless growth in the cryptocurrency space. What makes your project unique? SMUDCAT is driven by its passionate and tight-knit community. With 100% tokens dedicated to the community and LPs burned, your project emphasizes inclusivity, transparency, and the power of collective decision-making. History of your project. Smudge Cat itself is an internet sensation, recognized and loved globally. Using Smudge Cat as your project's mascot creates an instant connection with millions of cat lovers worldwide, giving SMUDCAT a unique and endearing charm. What’s next for your project? Growing the Community: Continue nurturing and expanding the SMUDCAT community through engaging content, exciting events, and collaborations. Cultivate a sense of belonging and camaraderie among supporters to strengthen the project's foundation. Listing on Major Exchanges: Seek listings on prominent centralized exchanges (CEXs) to increase liquidity and accessibility for a broader audience. This will attract new investors and boost SMUDCAT's visibility in the crypto space. What can your token be used for? Voting and Governance: Token holders can actively participate in community governance by voting on proposals, such as new initiatives, partnerships, and charity contributions. This democratic approach empowers the community to shape the project's future. Merchandise and NFTs: SMUDCAT tokens can be used to purchase exclusive merchandise, like t-shirts, mugs, and other cat-themed goodies. Additionally, they can unlock access to unique NFT collections featuring rare and adorable Smudge Cat artworks. Payment for Services: As SMUDCAT's popularity grows, it can be adopted as a means of payment for products or services within the project's ecosystem or even beyond. This could include subscription fees, event tickets, or special privileges for token holders.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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