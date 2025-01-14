Snook Fiyatı (SNK)
Bugün için canlı Snook (SNK) fiyatı, 0.0020957 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 54.55K USD. SNK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Snook Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 567.89 USD
- Gün içindeki Snook fiyat değişimi +5.36%
- Dolaşımdaki arz: 26.03M USD.
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Gün içerisinde, Snook / USD fiyat değişimi, $ +0.00010667.
Son 30 gün içerisinde, Snook / USD fiyat değişimi, $ -0.0008479166.
Son 60 gün içerisinde, Snook / USD fiyat değişimi, $ -0.0004062816.
Son 90 gün içerisinde, Snook / USD fiyat değişimi, $ +0.0001839118318862978.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00010667
|+5.36%
|30 Gün
|$ -0.0008479166
|-40.45%
|60 Gün
|$ -0.0004062816
|-19.38%
|90 Gün
|$ +0.0001839118318862978
|+9.62%
En güncel Snook fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.16%
+5.36%
-9.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
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|1 SNK / AUD
A$0.003374077
|1 SNK / GBP
￡0.001718474
|1 SNK / EUR
€0.002032829
|1 SNK / USD
$0.0020957
|1 SNK / MYR
RM0.00943065
|1 SNK / TRY
₺0.074355436
|1 SNK / JPY
¥0.330596675
|1 SNK / RUB
₽0.215836143
|1 SNK / INR
₹0.181340921
|1 SNK / IDR
Rp34.355732208
|1 SNK / PHP
₱0.123122375
|1 SNK / EGP
￡E.0.105686151
|1 SNK / BRL
R$0.012678985
|1 SNK / CAD
C$0.002996851
|1 SNK / BDT
৳0.254899991
|1 SNK / NGN
₦3.254182003
|1 SNK / UAH
₴0.088669067
|1 SNK / VES
Bs0.1110721
|1 SNK / PKR
Rs0.584574558
|1 SNK / KZT
₸1.112355646
|1 SNK / THB
฿0.072741747
|1 SNK / TWD
NT$0.069137143
|1 SNK / CHF
Fr0.001907087
|1 SNK / HKD
HK$0.016304546
|1 SNK / MAD
.د.م0.021103699