SNX yVault Logosu

SNX yVault Fiyatı (YVSNX)

USD

SNX yVault (YVSNX) Canlı Fiyat Grafiği

$1.2
$1.2$1.2
-5.90%(1D)

Bugünkü SNX yVault (YVSNX) Fiyatı

Bugün için canlı SNX yVault (YVSNX) fiyatı, 1.2 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YVSNX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SNX yVault Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki SNX yVault fiyat değişimi -5.97%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında SNX yVault (YVSNX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SNX yVault / USD fiyat değişimi, $ -0.07651312687192.
Son 30 gün içerisinde, SNX yVault / USD fiyat değişimi, $ -0.6256674000.
Son 60 gün içerisinde, SNX yVault / USD fiyat değişimi, $ -0.7994794800.
Son 90 gün içerisinde, SNX yVault / USD fiyat değişimi, $ -0.518243630116014.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.07651312687192-5.97%
30 Gün$ -0.6256674000-52.13%
60 Gün$ -0.7994794800-66.62%
90 Gün$ -0.518243630116014-30.16%

SNX yVault (YVSNX) Fiyat Analizi

En güncel SNX yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 6.05
$ 6.05$ 6.05

+0.12%

-5.97%

-31.60%

SNX yVault (YVSNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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SNX yVault (YVSNX) Kaynağı

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YVSNX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVSNX / AUD
A$1.908
1 YVSNX / GBP
0.96
1 YVSNX / EUR
1.152
1 YVSNX / USD
$1.2
1 YVSNX / MYR
RM5.304
1 YVSNX / TRY
43.08
1 YVSNX / JPY
¥182.7
1 YVSNX / RUB
117.6
1 YVSNX / INR
104.928
1 YVSNX / IDR
Rp19,672.128
1 YVSNX / PHP
69.66
1 YVSNX / EGP
￡E.60.384
1 YVSNX / BRL
R$6.96
1 YVSNX / CAD
C$1.716
1 YVSNX / BDT
145.956
1 YVSNX / NGN
2,016.804
1 YVSNX / UAH
50.004
1 YVSNX / VES
Bs70.8
1 YVSNX / PKR
Rs334.728
1 YVSNX / KZT
621.108
1 YVSNX / THB
฿40.332
1 YVSNX / TWD
NT$39.396
1 YVSNX / CHF
Fr1.08
1 YVSNX / HKD
HK$9.336
1 YVSNX / MAD
.د.م12.024