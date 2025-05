Soarchain (SOAR) Nedir?

Soarchain is a decentralized network that transforms each vehicle into an active node within a real-time data ecosystem. Utilizing its Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), Soarchain enables vehicles to securely share and process data, contributing to a more efficient and safer transportation system. By integrating blockchain technology with connected mobility, Soarchain facilitates the development of AI-driven applications and services that enhance the driving experience and operational efficiency.

Soarchain (SOAR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi