Social Edge Fiyatı (SEDGE)
Bugün için canlı Social Edge (SEDGE) fiyatı, 0.15199 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 151.99K USD. SEDGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Social Edge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 826.34 USD
- Gün içindeki Social Edge fiyat değişimi +4.65%
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.
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Gün içerisinde, Social Edge / USD fiyat değişimi, $ +0.00675775.
Son 30 gün içerisinde, Social Edge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Social Edge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Social Edge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00675775
|+4.65%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Social Edge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.31%
+4.65%
-32.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)
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