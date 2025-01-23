Social Swap Fiyatı (SST)
Bugün için canlı Social Swap (SST) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Social Swap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.04 USD
- Gün içindeki Social Swap fiyat değişimi +36.63%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Social Swap / USD fiyat değişimi, $ +0.00014545.
Son 30 gün içerisinde, Social Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Social Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Social Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00014545
|+36.63%
|30 Gün
|$ 0
|+59.67%
|60 Gün
|$ 0
|+2.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Social Swap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+36.63%
+164.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Socialswap.io is a decentralized exchange based on the tron blockchain, aiming to provide fast & small fee trades due to a bigger provided liquity on the dex. The native token of the platform is $SST (Socialswap Token) and can be used for various usecases, such as the solo staking pool, various community pools (Meetup & Travel ,Merch/Beverage Rewards ) & more. Focus of the whole project is very community based on: Feedback, Meetup/Events, Livecalls & more. You can also see that factor in the 10% referral reward that you can gain. Security Audits: -Certik -Turingpoint Upcoming features very soon: -Aggregator trades -Limit order trades -$SST Solo Auto staking Pool
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